Мэрия Екатеринбурга передумала возвращать 024 маршрутку
Мэрия Екатеринбурга передумала отыгрывать конкурс на организацию 024 маршрута. Официальные ответы транспортного комитета опубликовали в группе активистов, отстаивающих маршрутку, во «Вконтакте». Специалисты считают, что компенсирующие автобусы № 57 и № 57А справляются с пассажиропотоком. По словам специалистов, они регулярно проверяют соблюдение интервала и на маршруте 57А он нарушался только три раза. За это перевозчикам обещают выплатить штраф.
Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках транспортной реформы. Мэрия надеялась, что другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.