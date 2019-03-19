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Мэрия Екатеринбурга передумала возвращать 024 маршрутку

12:50, 19 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В комитете по транспорту решили, что компенсирующие автобусы справляются с пассажирами. 

Мэрия Екатеринбурга передумала отыгрывать конкурс на организацию 024 маршрута. Официальные ответы транспортного комитета опубликовали в группе активистов, отстаивающих маршрутку, во «Вконтакте». Специалисты считают, что компенсирующие автобусы № 57 и № 57А справляются с пассажиропотоком. По словам специалистов, они регулярно проверяют соблюдение интервала и на маршруте 57А он нарушался только три раза. За это перевозчикам обещают выплатить штраф.

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Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках транспортной реформы. Мэрия надеялась, что другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.

Комитет по транспорту долгое время отстаивал отмену 024 автобуса, рассказывая, насколько дорого он обходится городскому бюджету, но в итоге согласился вернуть его в течение трех месяцев. Мэрия планирует пожаловаться в прокуратуру на перевозчика «Пегас», который обслуживал отмененный автобус. В администрации уверены, что компания оставляла себе треть выручки с продажи билетов.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, маршрутка 024, 024, транспортная реформа, транспорт, Екатеринбург
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