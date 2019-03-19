Мэрия Екатеринбурга передумала возвращать 024 маршрутку

Мэрия Екатеринбурга передумала отыгрывать конкурс на организацию 024 маршрута. Официальные ответы транспортного комитета опубликовали в группе активистов, отстаивающих маршрутку, во «Вконтакте». Специалисты считают, что компенсирующие автобусы № 57 и № 57А справляются с пассажиропотоком. По словам специалистов, они регулярно проверяют соблюдение интервала и на маршруте 57А он нарушался только три раза. За это перевозчикам обещают выплатить штраф.