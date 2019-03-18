Жителей Екатеринбурга пригласили обсудить новое здание ФСБ
16:20, 18 Март 2019
Принимать предложения и замечания будут до 19 апреля.
Мэрия Екатеринбурга объявила общественные слушания по проекту нового здания ФСБ в границах Ленина — Вайнера — Антона Валека — Маршала Жукова. Документация появится с 22 марта, тогда же участники смогут вносить свои предложения. Обсуждения продолжатся до 19 апреля. Экспозицию можно посмотреть в здании администрации на Ленина 24а с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, а в пятницу до 17:00. Принять участие можно здесь.
Проект нового дома для свердловского управления ФСБ получил много критики в свой адрес от архитекторов. Градсовет Екатеринбурга принял его только со второго раза, и то с оговорками. Новым проектом предусмотрено строительство трех зданий на месте площадей, которые сегодня занимают сотрудники регионального УФСБ. При этом общая площадь построек будет значительно превышать прежние объемы. Здания будут разной высоты — трех, восьми и восемнадцати этажей. Главный вход расположится на улице Вайнера, его оденут в темный гранит. Фасады большей части зданий выполнят в белом цвете, при отделке используют материалы, имитирующие натуральный камень.
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