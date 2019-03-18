Снег проиграл: в Екатеринбург вернутся солнце и тепло
09:23, 18 Март 2019
Четверг станет самым жарким днем с начала 2019 года.
Екатеринбург потихоньку начинает выходить из зимней спячки. На этой неделе синоптики обещают много солнца и тотальный плюс в дневное время. Это значит, что у снега не останется шансов на победу. Он падет под натиском весны и наконец растает.
Понедельник, 18 марта, начнется с небольшого минуса, но к обеду потеплеет до +5 градусов, хотя небо и затянут тучи. Принять солнечные ванны жители Екатеринбурга смогут уже на следующий день. Согласно прогнозу Gismeteo, температура за окном существенно не изменится: -4 ночью и +4 днем.
В среду, 20 марта, синоптики обещают яркое солнце и температуру воздуха в +5 градусов. Самым теплым днем с начала 2019 года станет четверг. После обеда воздух прогреется аж до +8 градусов. Правда вместе с этим поднимется небольшой ветер — 9 метров в секунду. В пятницу будет чуть прохладнее, зато ночью впервые задержится плюсовая температура +2…+5 градусов.
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