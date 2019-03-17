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Временные трибуны «Екатеринбург Арены» могут оставить до Универсиады

12:54, 17 Март 2019
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Фото: ЕТВ
По словам президента ФК «Урал» Григория Иванова, конструкции пригодятся для церемонии открытия летних студенческих игр в 2023 году.

Временные трибуны «Екатеринбург Арены» могут остаться там до Универсиады, если уральскую столицу выберут для проведения соревнований. Об этом в разговоре с ТАСС заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.

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Сейчас наш город выдвинул свою кандидатуру на проведение Универсиады 2023 года. Думаю, что эти трибуны могут достоять и помочь, надо будет делать церемонию открытия.

Григорий Иванов
президент ФК "Урал"

Президент футбольного клуба добавил, что в городе, где живут 1,5 миллиона человек, вполне можно оставить трибуны, а если «Урал» будет хорошо играть, то они не будут пустыми. Ранее Григорий Иванов уже выступал за сохранение мест. Он сказал, что в чаше они смотрятся очень красиво. Проблема в том, что из-за временных трибун стадион продувается, поэтому «Екатеринбург Арену» нужно полностью закрыть, объяснял Иванов.

Ранее предполагалось, что конструкции разберут после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Для этого планировали разобрать трибуны с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, 12 тысяч мест собирались отдать свердловским муниципалитетам бесплатно. В частности секретарь «Единой России» на Среднем Урале Виктор Шептий говорил, что две тысячи мест отправятся в Ирбит.

Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Универсиада, спорт, ФК "Урал", трибуны, Екатеринбург Арена, Григорий Иванов
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