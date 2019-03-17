Временные трибуны «Екатеринбург Арены» могут оставить до Универсиады

Президент футбольного клуба добавил, что в городе, где живут 1,5 миллиона человек, вполне можно оставить трибуны, а если «Урал» будет хорошо играть, то они не будут пустыми. Ранее Григорий Иванов уже выступал за сохранение мест. Он сказал, что в чаше они смотрятся очень красиво. Проблема в том, что из-за временных трибун стадион продувается, поэтому «Екатеринбург Арену» нужно полностью закрыть, объяснял Иванов.

Ранее предполагалось, что конструкции разберут после ЧМ по футболу. Места на «Екатеринбург Арене» хотели сократить до 23 тысяч. Для этого планировали разобрать трибуны с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, 12 тысяч мест собирались отдать свердловским муниципалитетам бесплатно. В частности секретарь «Единой России» на Среднем Урале Виктор Шептий говорил, что две тысячи мест отправятся в Ирбит.

Разбор временных трибун оценили в 570,8 миллиона рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому за демонтаж сидений отвечает региональное министерство спорта.