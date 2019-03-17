Сделать из ЦПКиО Маяковского место, куда хочется пригласить гостей
Партнер бюро SVESMI подчеркнула, что их концепция — это рамка, общие принципы и стратегия развития. То есть это то, каким примерно может быть парк в будущем.
«В исследовании, которое проводили в 2013 году по заказу министерства культуры Екатеринбурга дается портрет типичного посетителя парка — это женщина от 40 лет и старше, живущая неподалеку. Мы планируем расширить аудиторию ЦПКиО. В идеале чтобы парк Маяковского стал местом для всех горожан, где они любят отдыхать на выходных и куда хотят и могут пригласить гостей», — рассказала партнер SVESMI Анастасия Смирнова.
Фото: рендер проекта
Этого эффекта удастся достичь благодаря разделению парка на зону леса, который по оценкам представителей голландского бюро в «удивительно здоровом состоянии», и на зону партеров — тематических квадратов 45 на 45 метров, разделенных пешеходными дорожками.
«Структура упорядоченного разнообразия не наше изобретение. ЦПКиО именно так и задумывался изначально, если обратить внимание на его первоначальный проект, который не был реализован до конца», — отметила Анастасия Смирнова.
Показав исторический документ первоначального проекта ЦПКиО, созданного еще в первой половине XX века, представители бюро SVESMI обратили внимание на просторную площадь перед центральными воротами. Сейчас ее нет.
«Когда-то видимо улицу Ткачей подняли над уровнем земли, перечеркнув площадь. И сейчас, как вы все знаете, чтобы добраться до главного входа в ЦПКиО нужно спускаться в подземный переход. А ведь то, как парк встречает город — это очень важно. Если раньше он точно раскрывал объятия, то теперь совсем ничего не делает. Мы же хотим, чтобы ЦПКиО предлагал городу крепкое рукопожатие. Для этого перед главным входом можно разместить павильоны с общепитом», — рассказал партнер SVESMI Александр Свердлов.
Фото: рендер проекта
Представители голландского бюро отмечают, что доступность парка для горожан — один из ключевых моментов концепции. Кроме площади у центрального входа, которая нуждается в реконструкции, экспертов категорически не устраивает ограда по периметру ЦПКиО — местами она такая, что похожа на заводской забор.
«Мы понимаем, что это сделано ради безопасности, потому что на территории днем работают аттракционы. Но им не место рядом с центральное аллеей. Если же для аттракционов выделить обособленную, огороженную зону со своим входом, то можно будет сделать периметр ЦПКиО более легким. А сам парк перевести, например, на круглосуточную работу», — отметил Александр Свердлов.
Что до существующих пешеходных маршрутов-аллей в парке, то их планируют дезасфальтировать и каждую из них закольцевать. По мнению Свердлова, закольцованные маршруты должны быть разные. Одни — для тех, кто хочет плавно передвигаться, вторые — для тех, кто любит ходить по лестницам, третьи — для тех, кто бегает, готовясь к марафону.