Сделать из ЦПКиО Маяковского место, куда хочется пригласить гостей

Партнер бюро SVESMI подчеркнула, что их концепция — это рамка, общие принципы и стратегия развития. То есть это то, каким примерно может быть парк в будущем.

«В исследовании, которое проводили в 2013 году по заказу министерства культуры Екатеринбурга дается портрет типичного посетителя парка — это женщина от 40 лет и старше, живущая неподалеку. Мы планируем расширить аудиторию ЦПКиО. В идеале чтобы парк Маяковского стал местом для всех горожан, где они любят отдыхать на выходных и куда хотят и могут пригласить гостей», — рассказала партнер SVESMI Анастасия Смирнова.