Главная «ЕТВ»НовостиГород

Сделать из ЦПКиО Маяковского место, куда хочется пригласить гостей

08:30, 17 Март 2019
cpkio.jpg
Фото: рендер проекта
Екатеринбуржцам представили проект реконструкции парка, выполненный голландским архитектурным бюро.
В Ельцин Центре, пригласив к обсуждению всех горожан, презентовали концепцию реконструкции ЦПКиО, которую разработали архитекторы голландского бюро SVESMI по заказу ЖК Clever Park. Редакция ЕТВ уже неоднократно писала о том, что нового появится в парке Маяковского. А сейчас мы сообщаем подробности.
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.

Партнер бюро SVESMI подчеркнула, что их концепция — это рамка, общие принципы и стратегия развития. То есть это то, каким примерно может быть парк в будущем.

«В исследовании, которое проводили в 2013 году по заказу министерства культуры Екатеринбурга дается портрет типичного посетителя парка — это женщина от 40 лет и старше, живущая неподалеку. Мы планируем расширить аудиторию ЦПКиО. В идеале чтобы парк Маяковского стал местом для всех горожан, где они любят отдыхать на выходных и куда хотят и могут пригласить гостей», — рассказала партнер SVESMI Анастасия Смирнова.

c3.jpg

Фото: рендер проекта

Этого эффекта удастся достичь благодаря разделению парка на зону леса, который по оценкам представителей голландского бюро в «удивительно здоровом состоянии», и на зону партеров — тематических квадратов 45 на 45 метров, разделенных пешеходными дорожками.

На «Большом шлеме» в Екатеринбурге россияне завоевали четыре медали
Первый день международного турнира принес три бронзы и серебро.

«Структура упорядоченного разнообразия не наше изобретение. ЦПКиО именно так и задумывался изначально, если обратить внимание на его первоначальный проект, который не был реализован до конца», — отметила Анастасия Смирнова.

Показав исторический документ первоначального проекта ЦПКиО, созданного еще в первой половине XX века, представители бюро SVESMI обратили внимание на просторную площадь перед центральными воротами. Сейчас ее нет.

«Когда-то видимо улицу Ткачей подняли над уровнем земли, перечеркнув площадь. И сейчас, как вы все знаете, чтобы добраться до главного входа в ЦПКиО нужно спускаться в подземный переход. А ведь то, как парк встречает город — это очень важно. Если раньше он точно раскрывал объятия, то теперь совсем ничего не делает. Мы же хотим, чтобы ЦПКиО предлагал городу крепкое рукопожатие. Для этого перед главным входом можно разместить павильоны с общепитом», — рассказал партнер SVESMI Александр Свердлов.

Ночные клубы Екатеринбурга проверяют полиция и Росгвардия
В «Синем жуке» и еще нескольких заведениях в центре города силовики.
c_3.jpg

Фото: рендер проекта

Представители голландского бюро отмечают, что доступность парка для горожан — один из ключевых моментов концепции. Кроме площади у центрального входа, которая нуждается в реконструкции, экспертов категорически не устраивает ограда по периметру ЦПКиО — местами она такая, что похожа на заводской забор.

c_4.jpg

«Мы понимаем, что это сделано ради безопасности, потому что на территории днем работают аттракционы. Но им не место рядом с центральное аллеей. Если же для аттракционов выделить обособленную, огороженную зону со своим входом, то можно будет сделать периметр ЦПКиО более легким. А сам парк перевести, например, на круглосуточную работу», — отметил Александр Свердлов.

Что до существующих пешеходных маршрутов-аллей в парке, то их планируют дезасфальтировать и каждую из них закольцевать. По мнению Свердлова, закольцованные маршруты должны быть разные. Одни — для тех, кто хочет плавно передвигаться, вторые — для тех, кто любит ходить по лестницам, третьи — для тех, кто бегает, готовясь к марафону.

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» соз
c_5.jpg

Реконструкция парка может занять пять лет. Но первый пункт сейчас — это уборка и инвентаризация парка. Исследуя ЦПКиО, представители SVESMI узнали, что по территории парка разбросаны несколько десятков фактически бесхозных строений и бараков, назначение которых неясно уже никому. Поэтому весь этот сор необходимо снести, увеличив зеленую зону ЦПКиО.
Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «Сделать из ЦПКиО Маяковского место, куда хочется пригласить гостей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, ЦПКиО
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шигирский идол поздравляет уральцев с Новым годом
Город
Шигирский идол поздравляет уральцев с Новым годом
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера ограниченным тиражом выпустил открытки к празднику.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
От Надежды Марковой
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»
18 марта в 18:15
С
В Екатеринбурге на общественно-деловой земле построят храм
Город
В Екатеринбурге на общественно-деловой земле построят храм
По мнению РПЦ, возле ТЦ «Карнавал» необходимо поставить церковь и жилой дом для верующих.
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».