На месте храма святой Екатерины помолились восемь тысяч человек
17:20, 17 Март 2019
Поддержать строительство приехали столичные актеры и губернатор Куйвашев.
На месте будущего храма Святой Екатерины провели первый общегородской молебен. По данным екатеринбургской епархии, в сквер у театра драмы пришли восемь тысяч верующих. Всем раздали голубые воздушные шарики. Поддержать строительство приехали актеры Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Галустян, Егор Пазенко и Дмитрий Грачев. В первых рядах также стояли глава РМК Игорь Алтушкин и губернатор Евгений Куйвашев. Для безопасности собравшихся, оцепили улицу Бориса Ельцина.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий отслужил чин Торжества Православия. В своей проповеди он вспоминал императора Николая II.
«Русский человек сто лет назад от бога отказался и в результате потерял и страну и очень много жизней. Большими трудами сейчас возвращаемся на праведный путь человеческого бытия.Бог поможет всем нам».
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Строительство храма Святой Екатерины должны начать летом 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд. Священник Храма-на-Крови Максим Меняйло рассказал, что храм святой Екатерины станет главным в митрополии. Но две большие церкви по разную сторону Исети не будут конкурировать между собой.
«Это будет самый красивый храм, который будет сделан с большой любовью, чтобы горожане знали, что у города есть сердце. Оно бьется и оно живое», - рассказал Максим Меняйло.
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