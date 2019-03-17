На месте храма святой Екатерины помолились восемь тысяч человек

На месте будущего храма Святой Екатерины провели первый общегородской молебен. По данным екатеринбургской епархии , в сквер у театра драмы пришли восемь тысяч верующих. Всем раздали голубые воздушные шарики. Поддержать строительство приехали актеры Сергей Безруков , Алексей Чадов , Михаил Галустян , Егор Пазенко и Дмитрий Грачев. В первых рядах также стояли глава РМК Игорь Алтушкин и губернатор Евгений Куйвашев. Для безопасности собравшихся , оцепили улицу Бориса Ельцина.





Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий отслужил чин Торжества Православия. В своей проповеди он вспоминал императора Николая II.



