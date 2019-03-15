Высокинский заставил коммунальщиков предотвратить транспортный коллапс

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в первую очередь коммунальщики освобождают от снега проезжую часть. Ночью дорожники промели тротуары и дороги, обработали антигололедной смесью спуски, подъемы, резкие повороты, остановки общественного транспорта. В темное время суток на улицы выходили 70 комбинированных дорожных машин и 50 тракторов. Сугробы снега, которые оставили после себя рабочие, обещают вывезти.

Синоптики говорят, что в выходные снова потеплеет. Чувствуете, сколько грязи будет на улицах, если мэрия и подрядчики снова не справятся с работой? Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье читайте здесь.