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Высокинский заставил коммунальщиков предотвратить транспортный коллапс

09:46, 15 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Пока уборка города не помогает избежать девятибалльных пробок.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заставил подрядчиков оперативно убрать снег в городе и не допустить транспортного коллапса. Но пока у рабочих это получается плохо. В половине десятого утра в уральской столице девятибалльные пробки. Смотрите на карте, какая складывается ситуация:

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Фото: Яндекс.Пробки

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в первую очередь коммунальщики освобождают от снега проезжую часть. Ночью дорожники промели тротуары и дороги, обработали антигололедной смесью спуски, подъемы, резкие повороты, остановки общественного транспорта. В темное время суток на улицы выходили 70 комбинированных дорожных машин и 50 тракторов. Сугробы снега, которые оставили после себя рабочие, обещают вывезти.

Синоптики говорят, что в выходные снова потеплеет. Чувствуете, сколько грязи будет на улицах, если мэрия и подрядчики снова не справятся с работой? Подробный прогноз погоды на субботу и воскресенье читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, уборка снега, снегопад, уборка, мэр, Администрация Екатеринбурга, Екатеринбург, Александр Высокинский
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