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Власти Екатеринбурга отказались объединять гимназию № 2 и школу № 1

13:06, 15 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее родители возмутились слухами о слиянии учебных заведений.
Мэрия Екатеринбурга не планируют объединять гимназию № 2 и школу № 1. Последняя примет детей 1 сентября 2019 года как самостоятельное юридическое лицо. Об этом рассказали в городском департаменте образования.

В феврале родителям учеников школы № 1 разослали сообщения в чатах в WhatsApp о возможном слиянии с гимназией № 2, куда учеников принимают только по результатам тестирования. Вопросов стало так много, что главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой пришлось ответить на них лично. Если коротко: чиновница заявила, что, если процесс и запустится, случится это нескоро.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , школы, гимназия
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