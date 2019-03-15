Власти Екатеринбурга отказались объединять гимназию № 2 и школу № 1
13:06, 15 Март 2019
Ранее родители возмутились слухами о слиянии учебных заведений.
Мэрия Екатеринбурга не планируют объединять гимназию № 2 и школу № 1. Последняя примет детей 1 сентября 2019 года как самостоятельное юридическое лицо. Об этом рассказали в городском департаменте образования.
В феврале родителям учеников школы № 1 разослали сообщения в чатах в WhatsApp о возможном слиянии с гимназией № 2, куда учеников принимают только по результатам тестирования. Вопросов стало так много, что главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой пришлось ответить на них лично. Если коротко: чиновница заявила, что, если процесс и запустится, случится это нескоро.
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Новое и интересное
Отлить в граните
Лаборатроллия
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»