Власти Екатеринбурга отказались объединять гимназию № 2 и школу № 1





, куда учеников принимают только по результатам тестирования. Вопросов стало так много , что главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой , что , если процесс и запустится , случится это нескоро. В феврале родителям учеников школы № 1 разослали сообщения в чатах в WhatsApp о возможном слиянии с гимназией № 2куда учеников принимают только по результатам тестирования. Вопросов стало так многочто главе департамента образования мэрии Екатерине Сибирцевой пришлось ответить на них лично. Если коротко: чиновница заявилачтоесли процесс и запуститсяслучится это нескоро.

Мэрия Екатеринбурга не планируют объединять гимназию № 2 и школу № 1. Последняя примет детей 1 сентября 2019 года как самостоятельное юридическое лицо. Об этом рассказали в городском департаменте образования.