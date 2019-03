В екатеринбургском переходе нарисовали портрет вокалиста The Prodigy

Екатеринбургский переход пополнился новым рисунком. В трубе, где уже есть изображение Виктора Цоя, местные художники нарисовали портрет вокалиста The Prodigy.

О смерти Кита Флинта стало известно в прошлый понедельник, 4 марта. Тело 49-летнего артиста обнаружили в его доме в Эссексе, сообщают «РИА Новости». Музыканты The Prodigy предположили, что вокалист покончил с собой. «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я потрясен, зол, опечален, мое сердце разбито. Покойся с миром», — написал в Instagram участник The Prodigy Лиэм Хоулетт.

Напомним, что переход Цоя попал в клип The Prodigy на песню Their Law, записанную на одном из российских концертов в 2016 году. В клип также попала стена, посвященная The Beatles.