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Прокуратора добивается увольнения вице-мэра Екатеринбурга Гагарина

17:45, 15 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В ведомстве заявили, что главный философ серого дома уволился. В администрации это отрицают.

Вице-мэр Екатеринбурга по внутренней политике Анатолий Гагарин может покинуть свой пост. Поводом для возможного увольнения стала проверка свердловской прокуратуры, которая вскрыла грубые нарушения закона о противодействии коррупции и муниципальной службе, рассказали ЕТВ в пресс-службе ведомства.

На момент назначения на пост вице-мэра Анатолий Гагарин был директором трех коммерческих организаций, что противозаконно. По мнению прокуратуры, это могло привести к конфликту интересов на муниципальной службе. В ведомстве добавили, что должностная инструкция Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась.

После проверки прокуратура Екатеринбурга внесла в мэрию города представление, после чего мэр Александр Высокинский отчитал подчиненного. В итоге Анатолий Гагарин покинул пост вице-мэра по собственному желанию, заявили в прокуратуре. Позднее пресс-служба мэрии сообщила, что постановления об увольнении нет. «О дальнейшем развитии событий известим», — уточнили в администрации.

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Ранее ЕТВ писал, что коммерческой деятельностью Анатолия Гагарина и учрежденных им фирм оказались недовольны и жители Невьянского района. В распоряжении редакции есть письмо, адресованное в администрацию президента, генеральную прокуратуру РФ, следственный комитет РФ, федеральную налоговую службу и региональные подразделения ведомств. В нем говорится о многочисленных нарушениях при распоряжении и использовании земельных участков, расположенных вдоль берега озера Таватуй.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, прокуратура Свердловской области, мэрия , Екатеринбург, Александр Высокинский, Анатолий Гагарин
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