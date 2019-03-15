Прокуратора добивается увольнения вице-мэра Екатеринбурга Гагарина

Вице-мэр Екатеринбурга по внутренней политике Анатолий Гагарин может покинуть свой пост. Поводом для возможного увольнения стала проверка свердловской прокуратуры, которая вскрыла грубые нарушения закона о противодействии коррупции и муниципальной службе, рассказали ЕТВ в пресс-службе ведомства.



На момент назначения на пост вице-мэра Анатолий Гагарин был директором трех коммерческих организаций, что противозаконно. По мнению прокуратуры, это могло привести к конфликту интересов на муниципальной службе. В ведомстве добавили, что должностная инструкция Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась.

После проверки прокуратура Екатеринбурга внесла в мэрию города представление, после чего мэр Александр Высокинский отчитал подчиненного. В итоге Анатолий Гагарин покинул пост вице-мэра по собственному желанию, заявили в прокуратуре. Позднее пресс-служба мэрии сообщила, что постановления об увольнении нет. «О дальнейшем развитии событий известим», — уточнили в администрации.