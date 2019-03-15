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На выходных в Екатеринбург вернется весна

08:09, 15 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Готовьтесь к лужам и грязи.
Ранняя в этом году весна все равно не забывает делать екатеринбуржцам сюрпризы — прошедший в четверг снегопад снова окутал город в белое, но плюсовая температура не позволит ему остаться таким надолго.

В пятницу, 15 марта, синоптики обещают похолодание — до -8 градусов днем, будет идти небольшой снег в течение всего дня. Из-за сильного северо-западный ветра и так прохладный воздух будет ощущаться еще холоднее. Но это ненадолго.

В субботу, 16 марта, днем воздух прогреется до 0 градусов, будет солнечно, и тут екатеринбуржцев ждут все прелести оттепели в грязном городе. К вечеру похолодает до -9 градусов, грязь замерзнет, станет чуть лучше. До обеда воскресенья, когда столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Все выходные в городе будет довольно ветрено — до 3,4 метра в секунду в юго-восточном направлении.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, весна, оттепель, погода, Екатеринбург
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