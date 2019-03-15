На выходных в Екатеринбург вернется весна

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В пятницу , 15 марта , синоптики обещают похолодание — до -8 градусов днем , будет идти небольшой снег в течение всего дня. Из-за сильного северо-западный ветра и так прохладный воздух будет ощущаться еще холоднее. Но это ненадолго.





В субботу , 16 марта , днем воздух прогреется до 0 градусов , будет солнечно , и тут екатеринбуржцев ждут все прелести оттепели в грязном городе. К вечеру похолодает до -9 градусов , грязь замерзнет , станет чуть лучше. До обеда воскресенья , когда столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Все выходные в городе будет довольно ветрено — до 3,4 метра в секунду в юго-восточном направлении.

Ранняя в этом году весна все равно не забывает делать екатеринбуржцам сюрпризы — прошедший в четверг снегопад снова окутал город в белоено плюсовая температура не позволит ему остаться таким надолго.