Метку ЧМ-2018 перенесли с Плотинки к «Екатеринбург-Арене»

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ЕТВ

к примеру

там зарубежных гостей.

Арт-объектприуроченный к чемпионату мира по футболупоявился на карте Екатеринбурга в декабре 2016 года. Инсталляция пользовалась большим успехов как у горожантак и у иностранных болельщиков.