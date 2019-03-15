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Метку ЧМ-2018 перенесли с Плотинки к «Екатеринбург-Арене»

18:34, 15 Март 2019
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Фото: ekaterinburg_arena_official / Instagram
Арт-объект пользовался большим успехом у иностранных гостей российского мундиаля.
Инсталляцию «RUSSIA 2018» с Плотинки перенесли к «Екатеринбург Арене». Арт-объект разместили на территории вокруг чаши между первой и второй входными группами. В ближайшее время метку ЧМ-2018 отреставрируют, но памятную фотографию можно будет сделать уже завтра на матче «Урала» и ЦСКА. Игра начнется в 16:00.

Арт-объект, приуроченный к чемпионату мира по футболу, появился на карте Екатеринбурга в декабре 2016 года. Инсталляция пользовалась большим успехов как у горожан, так и у иностранных болельщиков. ЕТВ, к примеру, ловил там зарубежных гостей.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург
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