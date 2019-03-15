Из мэрии Екатеринбурга ушел человек, который мог провести Универсиаду
15:39, 15 Март 2019
Анна Байчибаева готовила уральскую столицу к чемпионату мира по футболу.
Мэрию Екатеринбурга покидает председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. «Эта история закончена, пора двигаться дальше… Сложно описать весь багаж, который я уношу с собой», — написала Байчибаева на Facebook.
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Анна Байчибаева работала над проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу, она приспосабливала городскую инфраструктуру под нужды мундиаля — готовила проектную документацию, планировала транспортные потоки, писала концепции безопасности. По данным ЕАН, теперь чиновница перейдет на работу к вице-губернатору Свердловской области Сергею Швиндту. Чем Байчибаева займется в аппарате губернатора — пока неизвестно. Возможно, подготовкой Екатеринбурга к Универсиаде.
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