Из мэрии Екатеринбурга ушел человек, который мог провести Универсиаду

Мэрию Екатеринбурга покидает председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. « Эта история закончена , пора двигаться дальше… Сложно описать весь багаж , который я уношу с собой», — написала Байчибаева на Facebook.