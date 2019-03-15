Главная «ЕТВ»НовостиГород

Из мэрии Екатеринбурга ушел человек, который мог провести Универсиаду

15:39, 15 Март 2019
image.jpg
Фото: Анна Байчибаева / Facebook
Анна Байчибаева готовила уральскую столицу к чемпионату мира по футболу. 
Мэрию Екатеринбурга покидает председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева. «Эта история закончена, пора двигаться дальше… Сложно описать весь багаж, который я уношу с собой», — написала Байчибаева на Facebook.
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Анна Байчибаева работала над проведением в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу, она приспосабливала городскую инфраструктуру под нужды мундиаля — готовила проектную документацию, планировала транспортные потоки, писала концепции безопасности. По данным ЕАН, теперь чиновница перейдет на работу к вице-губернатору Свердловской области Сергею Швиндту. Чем Байчибаева займется в аппарате губернатора — пока неизвестно. Возможно, подготовкой Екатеринбурга к Универсиаде.
Безруков и Галустян приедут на молебен в Екатеринбург ради согласия
Верующие будут молиться на месте будущего храма святой Екатерины 17 марта.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Из мэрии Екатеринбурга ушел человек, который мог провести Универсиаду»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Универсиада, мэрия , Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
15 марта в 19:00
С Ян Габинский, Александр Высокинский, Илья Сотонин
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»
18 марта в 18:15
С