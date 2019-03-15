Безруков и Галустян приедут на молебен в Екатеринбург ради согласия
15:13, 15 Март 2019
Верующие будут молиться на месте будущего храма святой Екатерины 17 марта.
На молебен на месте будущего храма святой Екатерины у театра драмы приедут звездные российские актеры. В Екатеринбурге ждут Сергея Безрукова, Алексея Чадова, Михаила Пореченкова, Михаила Галустяна и Егора Пазенко. Об этом ЕТВ рассказал источник, отметив, что принимая решение, звезды руководствовались «велением сердца».
Верующие соберутся около театра драмы 17 марта, в 15:00. Во время молебна митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия. В молитвах верующие попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.
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