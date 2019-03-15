Безруков и Галустян приедут на молебен в Екатеринбург ради согласия

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, в 15:00. Во время молебна митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия. В молитвах верующие попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.

Верующие соберутся около театра драмы 17 мартав 15:00. Во время молебна митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия. В молитвах верующие попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.

На молебен на месте будущего храма святой Екатерины у театра драмы приедут звездные российские актеры. В Екатеринбурге ждут Сергея БезруковаАлексея ЧадоваМихаила ПореченковаМихаила Галустяна и Егора Пазенко. Об этом ЕТВ рассказал источникотметивчто принимая решениезвезды руководствовалисьвелением сердца».