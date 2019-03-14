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Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2020 году

15:34, 14 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Строительство пройдет в рамках подготовки к 300-летию уральской столицы. Всего на юбилей потратят 240 миллиардов рублей.

Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в следующем году. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 300-летия Екатеринбурга. На строительство метро потребуется 76 миллиардов. Всего на подготовку к юбилею уральской столицы потратят 240 миллиардов рублей.

Напомним, о второй ветке метрополитена екатеринбуржцы мечтают уже давно. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал построить ее в уральской столице, если город выиграет борьбу за ЭКСПО-2025. Но Екатеринбург уступил Осаке, и все огорчились. Альтернативой строительству метро, которое оценивается в сумму около 90 миллиардов рублей, мог стать скоростной трамвай. Но в ноябре прошлого года новоиспеченный мэр Екатеринбурга Александр Высокинский всерьез задумался о канатной дороге, как в Нижнем Новгороде.

Сейчас РЭК подготовила проект повышения стоимости в екатеринбургском метро. Как и планировалось, жители будут платить за одну поездку 32 рубля.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, 300-летие , транспорт, метро Екатеринбург, Метрополитен, Екатеринбург, Александр Высокинский
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