Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в 2020 году

Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут проектировать в следующем году. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 300-летия Екатеринбурга. На строительство метро потребуется 76 миллиардов. Всего на подготовку к юбилею уральской столицы потратят 240 миллиардов рублей.

Напомним, о второй ветке метрополитена екатеринбуржцы мечтают уже давно. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал построить ее в уральской столице, если город выиграет борьбу за ЭКСПО-2025. Но Екатеринбург уступил Осаке, и все огорчились. Альтернативой строительству метро, которое оценивается в сумму около 90 миллиардов рублей, мог стать скоростной трамвай. Но в ноябре прошлого года новоиспеченный мэр Екатеринбурга Александр Высокинский всерьез задумался о канатной дороге, как в Нижнем Новгороде.

Сейчас РЭК подготовила проект повышения стоимости в екатеринбургском метро. Как и планировалось, жители будут платить за одну поездку 32 рубля.