В Кольцово приземлились шесть самолетов, летевших в Челябинск

В Баландино не могут приземлиться девять самолетов , семь рейсов до Москвы , Санкт-Петербурга и Сочи задержаны. Часть самолетов направили на запасной аэродром в Тюмени. Улететь утром не смогли и пассажиры рейса Екатееринбург-Краснодар. Над южным городом поднялся туман.