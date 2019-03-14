В Кольцово приземлились шесть самолетов, летевших в Челябинск
09:30, 14 Март 2019
Аэропорт Баландино закрыли из-за снегопада.
В Кольцово приземлились шесть самолетов, которые не смогли долететь до Челябинска. Аэропорт Баландино закрыли из-за сильного снегопада, который продолжался с 21:00 до 5:00 утра. В городе выпало 15 сантиметров осадков, а также поднялся туман. По данным онлайн-табло Кольцово, вылета шести авиарейсов до Челябинска придется ждать до шести часов.
В Баландино не могут приземлиться девять самолетов, семь рейсов до Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи задержаны. Часть самолетов направили на запасной аэродром в Тюмени. Улететь утром не смогли и пассажиры рейса Екатееринбург-Краснодар. Над южным городом поднялся туман.
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