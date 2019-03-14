Свердловскую УК оштрафовали на 50 тысяч за мусор во дворе

Жительница поселка Верхняя Черемшанка пожаловалась в Роспотребнадзор на плохую уборку придомовой территории. Специалисты приехали с проверкой и увидели, что возле дома нет контейнерной площадки, мусор вывозят редко, поэтому образуются мини-свалки, также протекает выгребная яма, сообщили в пресс-службе областного суда.

За уборку отвечала «Городская управляющая компания». Организация собирала деньги на обслуживание дворов, но допустила экологические нарушения. За оказание услуги не отвечающей требованиям, УК оштрафовали на 50 тысяч рублей. Защитник копании подал апелляцию в областной суд, но решение оставили без изменений.