Снегопад грозит Екатеринбургу дорожным коллапсом и новыми сугробами
15:36, 14 Март 2019
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На Екатеринбург вновь обрушился снегопад, о котором синоптики предупреждали за три дня. Согласно прогнозам Уралгидромета, мокрый снег будет идти два дня и сопровождаться минусовой температурой (днем и ночью), слабой метелью и гололедицей.
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Несмотря на то, что снегопад начался около 12:00, уборочная техника на центральных улицах Екатеринбурга практически отсутствует. В 15:00 на дорогах уже были зафиксированы 6-балльные пробки.
Свердловская ГИБДД предупреждает: плохие условия видимости и снег опасны. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу без необходимости, а пешеходам - переходить проезжую часть, только убедившись в безопасности.
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