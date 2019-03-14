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Снегопад грозит Екатеринбургу дорожным коллапсом и новыми сугробами

15:36, 14 Март 2019
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Фото: pixabay.com
Готова ли уборочная техника к ликвидации последствий стихии, которая идет из Челябинска?

На Екатеринбург вновь обрушился снегопад, о котором синоптики предупреждали за три дня. Согласно прогнозам Уралгидромета, мокрый снег будет идти два дня и сопровождаться минусовой температурой (днем и ночью), слабой метелью и гололедицей.

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Несмотря на то, что снегопад начался около 12:00, уборочная техника на центральных улицах Екатеринбурга практически отсутствует. В 15:00 на дорогах уже были зафиксированы 6-балльные пробки.

Свердловская ГИБДД предупреждает: плохие условия видимости и снег опасны. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу без необходимости, а пешеходам - переходить проезжую часть, только убедившись в безопасности.

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Алексей Беззуб
общественник
То, что город плохо убирают — это управленческая проблема. Высокинский — не эффективный мэр, он мечется между двумя командами — тех, кем управляет, и тех, кто его назначил.
Алексей Беззуб
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, пробки, Екатеринбург, снегопад, погода , Алексей Беззуб
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