Снегопад грозит Екатеринбургу дорожным коллапсом и новыми сугробами

Несмотря на то, что снегопад начался около 12:00, уборочная техника на центральных улицах Екатеринбурга практически отсутствует. В 15:00 на дорогах уже были зафиксированы 6-балльные пробки.

Свердловская ГИБДД предупреждает: плохие условия видимости и снег опасны. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров и не выезжать на встречную полосу без необходимости, а пешеходам - переходить проезжую часть, только убедившись в безопасности.