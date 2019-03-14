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Песня группы «Курара» стала саундтреком к сериалу «Мертвое озеро»

13:15, 14 Март 2019
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Фото: кадр из сериала
«Курара-Чибана» создает атмосферу к истории про детектива, подозревающего шаманов в убийстве девушки.

Песня екатеринбургской группы «Курара» стала саундтреком к новому детективному сериалу «Мертвое озеро». В титрах звучит визитный трек коллектива — «Курара-Чибана».

Новый сериал рассказывает историю московского детектива, который прилетает в северный Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери миллиардера. Тело девушки нашли на на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству — духу озера. Детектив начинает расследование. «Мертвое Озеро» уже называют «русским Твин Пиксом» за «атмосферу и стилистику северного нуара», сообщили в пресс-службе ТНТ.

Международная премьера «Мертвого озера» состоялась в США на фестивале Accolade Global Film Competition. Исполнитель главной роли Евгений Цыганов получил премию Award of Excellence за выдающийся кинематографический уровень.

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«Курара» — «Курара Чибана»

режиссер: Виталий Маслов

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, ТНТ, сериал, песня, Курара, Свердловская область , Екатеринбург
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