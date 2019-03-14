На празднование Дня Победы в Екатеринбурге потратят 19,5 миллиона

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге обойдется администрации города в 19,5 миллиона рублей. Именно такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок. В них заказчик описывает, что он хочет видеть на 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В стоимость входят дежурства у Вечного огня (не менее 20 человек на каждом месте) на площади Коммунаров и Широкореченском мемориале, торжественный прием ветеранов и тружеников тыла, гала-концерт с участием хоровых коллективов, видеоинсталляции и фотосъемки, историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков», возложение цветов, прием главой Екатеринбурга ветеранов и тружеников тыла, митинги, встреча женщин-ветеранов, торжественный ритуал «Память», парад войск, акция «Бессмертный полк» и многое другое. Заявки обещают рассмотреть 11 апреля 2019 года.

В 2018 году ЕТВ снимал парад в Верхней Пышме. Как он прошел, вы можете посмотреть здесь. Кроме того, мы говорили с екатеринбуржцами о том, стоит ли тратить деньги на День Победы и как правильно чтить память погибших.