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В ЦПКиО Екатеринбурга хотят возродить парковый пруд

17:09, 14 Март 2019
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ЦПКиО имени Маяковского. Аллея вдоль Паркового пруда, 1930-е
Фото: МИЕ
Девелоперы и активисты в очередной раз обсудили вопросы интеграции «зеленого острова» в мегаполис. Стоимость проекта — свыше 1,5 миллиардов рублей.

Будущую судьбу ЦПКиО обсудили в рамках «IV Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов 2019». Главная мысль: парк нужно не реконструировать, снося старое, а реорганизовывать.

Организаторы назвали круглый стол несколько пафосно «ЦПКиО им. Маяковского: зелёный остров мегаполиса». К этому сразу прицепился приглашенный эксперт директор по развитию ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев.

«Почему ЦКПиО — остров? Нам не нужна обособленность, оторванность парка от города. Мы как раз за его интеграцию в мегаполис», — подчеркнул Ананьев.

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Главное идеей модернизации парка станет «реорганизация, а не реконструкция». Никакого необоснованного сноса тех же скульптур не ожидается.

«Если же говорить о сносе, мы предлагаем снести незаконно возведенные постройки справа от центрального входа от ЦПКиО и на этом месте разбить луг. Сам парк планируется разбить на тематические партеры, это такие квадраты 45 на 45 метров, разграничив их дорожками. Кроме того мы хотим восстановить пруд, которые раньше был в ЦПКиО, а сейчас превратился в высохшее болото», — рассказала директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская.

Сейчас только старожилы Екатеринбурга вспомнят, что в ЦПКиО был Парковый пруд. Но с конца 1980-х годов он начал мелеть и высыхать, а к 2014 высох окончательно и зарос кустами.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, парк, Екатеринбург, ЦПКиО
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