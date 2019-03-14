В ЦПКиО Екатеринбурга хотят возродить парковый пруд
Будущую судьбу ЦПКиО обсудили в рамках «IV Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов 2019». Главная мысль: парк нужно не реконструировать, снося старое, а реорганизовывать.
Организаторы назвали круглый стол несколько пафосно «ЦПКиО им. Маяковского: зелёный остров мегаполиса». К этому сразу прицепился приглашенный эксперт директор по развитию ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев.
«Почему ЦКПиО — остров? Нам не нужна обособленность, оторванность парка от города. Мы как раз за его интеграцию в мегаполис», — подчеркнул Ананьев.
Главное идеей модернизации парка станет «реорганизация, а не
реконструкция». Никакого необоснованного сноса тех же скульптур не ожидается.
«Если же говорить о сносе, мы предлагаем снести незаконно возведенные постройки справа от центрального входа от ЦПКиО и на этом месте разбить луг. Сам парк планируется разбить на тематические партеры, это такие квадраты 45 на 45 метров, разграничив их дорожками. Кроме того мы хотим восстановить пруд, которые раньше был в ЦПКиО, а сейчас превратился в высохшее болото», — рассказала директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская.
Сейчас только старожилы Екатеринбурга вспомнят, что в ЦПКиО
был Парковый пруд. Но с конца 1980-х годов он начал мелеть и высыхать, а к 2014
высох окончательно и зарос кустами.