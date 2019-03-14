В ЦПКиО Екатеринбурга хотят возродить парковый пруд

Главное идеей модернизации парка станет «реорганизация, а не реконструкция». Никакого необоснованного сноса тех же скульптур не ожидается.



«Если же говорить о сносе, мы предлагаем снести незаконно возведенные постройки справа от центрального входа от ЦПКиО и на этом месте разбить луг. Сам парк планируется разбить на тематические партеры, это такие квадраты 45 на 45 метров, разграничив их дорожками. Кроме того мы хотим восстановить пруд, которые раньше был в ЦПКиО, а сейчас превратился в высохшее болото», — рассказала директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская.

Сейчас только старожилы Екатеринбурга вспомнят, что в ЦПКиО был Парковый пруд. Но с конца 1980-х годов он начал мелеть и высыхать, а к 2014 высох окончательно и зарос кустами.

