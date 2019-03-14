«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре полуфинальной серии

« Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл уфимскому « Салавату Юлаеву» в первом матче полуфинала западной конференции Кубка Гагарина. Матч закончился со с четом 1:0. Единственную шайбу на 23 минуте забил Йоонас . ХоккейныйАвтомобилист» в Екатеринбурге проиграл уфимскомуСалавату Юлаеву»Йоонас Кемппайнен





« Автомобилист» в целом доминировал на площадке , о чем говорит и статистика: хозяева нанесли 67 бросков , гости — лишь 36. Но удача сегодня была не на стороне екатеринбуржцев. Теперь подопечным Андрея Мартемьянова необходимо готовиться к следующему матчу полуфинальной серии — игра пройдет в субботу , снова в Екатеринбурге. Чтобы пройти в финал конференции , одна из команд должна выиграть четыре матча.



