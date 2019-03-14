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«Автомобилист» уступил «Салавату» в первой игре полуфинальной серии

22:05, 14 Март 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбуржцы пропустили всего одну шайбу. Но ответить сопернику не смогли.
Хоккейный «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в первом матче полуфинала западной конференции Кубка Гагарина. Матч закончился со счетом 1:0. Единственную шайбу на 23 минуте забил Йоонас Кемппайнен.

«Автомобилист» в целом доминировал на площадке, о чем говорит и статистика: хозяева нанесли 67 бросков, гости — лишь 36. Но удача сегодня была не на стороне екатеринбуржцев. Теперь подопечным Андрея Мартемьянова необходимо готовиться к следующему матчу полуфинальной серии — игра пройдет в субботу, снова в Екатеринбурге. Чтобы пройти в финал конференции, одна из команд должна выиграть четыре матча.

Напомним, «Автомобилист» называют одним из фаворитов хоккейного сезона. Президент клуба Андрей Козицын ставил амбициозную задачу — пробиться в финал Кубка Гагарина
Тень отца
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ХК Автомобилист, Свердловская область , Екатеринбург
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