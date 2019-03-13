Высокинский пообещал, что Академический станет отдельным районом
12:43, 13 Март 2019
Мэр Екатеринбурга надеется, что решить вопрос удастся к 2023 году.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что Академический станет отдельным районом города к 300-летию уральской столицы. Об этом градоначальник рассказал в ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Из документа следует, что в данный момент власти готовят «дорожную карту» мероприятий, которые нужны для создания нового района. Высокинский предварительно отметил, что восьмой административный район появится на карте Екатеинбурга в 2023 году.
12 марта на заседание комиссии гордумы по городскому хозяйству пришли представители мэрии Екатеринбурга и предложили полностью включить микрорайон Академический в состав Ленинского района. Депутаты не согласились с позицией мэрии, поскольку не увидели в этой инициативе целесообразности, пользы и удобства для горожан.
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