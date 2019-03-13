Высокинский пообещал, что Академический станет отдельным районом

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Из документа следует , что в данный момент власти готовят « дорожную карту» мероприятий , которые нужны для создания нового района. Высокинский предварительно отметил , что восьмой административный район появится на карте Екатеинбурга в 2023 году.







, поскольку не увидели в этой инициативе целесообразности , пользы и удобства для горожан. 12 марта на заседание комиссии гордумы по городскому хозяйству пришли представители мэрии Екатеринбурга и предложили полностью включить микрорайон Академический в состав Ленинского района. Депутаты не согласились с позицией мэриипоскольку не увидели в этой инициативе целесообразностипользы и удобства для горожан.