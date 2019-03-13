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В Екатеринбурге закрыли две полосы движения на улице Малышева

10:49, 13 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Рабочие будут устранять скрытую утечку на водоводе.

Автомобилисты Екатеринбурга смогут сегодня, 13 марта, проехать только по одной полосе из трех на улице Малышева, ведущих из центра в сторону ЖБИ. Это связано с тем, что рабочие будут раскапывать дорогу, чтобы устранить утечку на водоводе, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Все необходимые пробы эксперты уже взяли, поврежденный водовод отключили. В холодной воде ограничили четыре здания с офисами.

Коммунальщики ведут аварийно-раскопочные работы от перекрестка Малышева-Чернышевского до середины дома № 46 по улице Малышева. Когда закончится ремонт, пока неизвестно, так как необходимо сначала найти место утечки. Кроме того, время ремонта зависит от того, насколько сильно пробита труба. Предполагается, что бригады станут работать круглосуточно. Смотрите на нашей карте, на каком участке Малышева сегодня идет ремонт.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Водоканал, Администрация Екатеринбурга, перекрытие движения, Ремонт, трубы, Екатеринбург
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