В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержками

Екатеринбургские квартиры, которые расположены в домах с консьержками, подорожали на 11% за два года. Стоимость жилья достигает 6,3 миллиона рублей, посчитали аналитики N1.RU. Средняя цена на квартиры по городу выросла на 9% и составила 4,3 миллиона рублей.

Средняя стоимость квадрата на квартиры в Екатеринбурге — 73 879 рублей, если в доме есть консьержка, она увеличивается на 15,6% за метр — до 85,4 тысячи рублей. Лидерами по росту цен является четырехкомнатное жилье. Оно подорожало на 21%.

Всего доля домов с консьержками среди общего объема жилья на вторичке повысилась на 2% за пару лет. Предложений стало больше на 8%.