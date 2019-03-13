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В Екатеринбурге на 11% подорожали квартиры в домах с консьержками

12:21, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
Стоимость квартир с наблюдателями выросла до 6,3 миллиона рублей за два года.

Екатеринбургские квартиры, которые расположены в домах с консьержками, подорожали на 11% за два года. Стоимость жилья достигает 6,3 миллиона рублей, посчитали аналитики N1.RU. Средняя цена на квартиры по городу выросла на 9% и составила 4,3 миллиона рублей.

Средняя стоимость квадрата на квартиры в Екатеринбурге — 73 879 рублей, если в доме есть консьержка, она увеличивается на 15,6% за метр — до 85,4 тысячи рублей. Лидерами по росту цен является четырехкомнатное жилье. Оно подорожало на 21%.

Всего доля домов с консьержками среди общего объема жилья на вторичке повысилась на 2% за пару лет. Предложений стало больше на 8%.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, квартиры, аналитика, жилье, недвижимость, консьержка
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