Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев стрельбы в «Синем жуке»

Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев и пострадавших в результате стрельбы в « Синем жуке». Около 6:30 утра 24 февраля в УМВД по Екатеринбургу позвонила служба безопасности ночного клуба и сообщила о вооруженном конфликте: о дин из посетителей пару раз выстрелил из травматического пистолета.





На место происшествия прибыл наряд полиции — и обнаружил в машине возле ночного клуба мужчину с побоями. Охранники « Синего жука» заявили , что стрелял именно он. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось , что 29-летний екатеринбуржец был трижды судимым за имущественные преступления. По словам стрелявшего, между его знакомым и другими посетителями начался конфликт , перешедший в потасовку. Поэтому он взял в своем автомобиле травматический пистолет и принялся стрелять в воздух. Когда патроны кончились , оппоненты забрали оружие и избили его.



