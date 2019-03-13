Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев стрельбы в «Синем жуке»
11:59, 13 Март 2019
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Стрелявший мужчина задержан.
Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев и пострадавших в результате стрельбы в «Синем жуке». Около 6:30 утра 24 февраля в УМВД по Екатеринбургу позвонила служба безопасности ночного клуба и сообщила о вооруженном конфликте: один из посетителей пару раз выстрелил из травматического пистолета.
На место происшествия прибыл наряд полиции — и обнаружил в машине возле ночного клуба мужчину с побоями. Охранники «Синего жука» заявили, что стрелял именно он. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось, что 29-летний екатеринбуржец был трижды судимым за имущественные преступления. По словам стрелявшего, между его знакомым и другими посетителями начался конфликт, перешедший в потасовку. Поэтому он взял в своем автомобиле травматический пистолет и принялся стрелять в воздух. Когда патроны кончились, оппоненты забрали оружие и избили его.
Полицейские, посмотрев записи камер видеонаблюдения, заключили, что стрелявший применил оружие незаконно, из хулиганских побуждений, а его компания сама спровоцировала конфликт.
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Органы правопорядка возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», стрелку грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция выясняет дополнительные обстоятельства инцидента и просит горожан откликнуться, если они стали свидетелями или пострадали в ходе происшествия.
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