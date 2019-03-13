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На площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют парковку

12:57, 13 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В ближайшие выходные, 16 и 17 марта, в городе пройдет ярмарка.

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы и до 18 часов воскресенья автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки 16 и 17 марта.

Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам оставлять автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. ЕТВ отметил их на карте:

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Торговые ряды будут работать 16 и 17 марта с 09:00 до 16:30. По традиции посетителям ярмарки предложат колбасы, мясо, молоко, грибы, ягоды, орехи и сухофрукты, рыбу, морепродукты, душистый мед и сладости. Кроме того, гостей напоят чаем, кофе и глинтвейном. Помимо еды в торговых рядах будут продавать сувениры из кожи, стекла, дерева, кукол ручной работы и многое другое.

Еще одна ярмарка пройдет в последние выходные марта, 30 и 31 числа. В те дни снова не будет работать парковка на площади 1905 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, автомобилисты, машины, ярмарка, парковка, площадь 1905 года, Екатеринбург
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