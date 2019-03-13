На площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют парковку

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы и до 18 часов воскресенья автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки 16 и 17 марта.

Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам оставлять автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. ЕТВ отметил их на карте: