Мэрия Екатеринбурга потратит 417 миллионов на разбитые дороги

Заказчик указал, что гарантия на нижний выравнивающий слой полотна и барьерные ограждения составляет пять лет, на брусчатку — четыре, на бетонные плиты и тротуары — три года. Рассматривать заявки компаний закончат 2 апреля, а уже пятого числа проведут электронный аукцион.

Ранее ЕТВ писал, о том, что в 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют 53 участка дорог. Мы делали большую карту с пояснениями. Ее вы можете посмотреть здесь.

Всего в Свердловской области планируют благоустроить 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на ремонт выделят два миллиарда рублей.