Мэрия Екатеринбурга потратит 417 миллионов на разбитые дороги
Екатеринбургская администрация потратит 417 миллионов рублей на ремонт дорог в уральской столице. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Согласно документам подрядчику предстоит отремонтировать девять участков. ЕТВ обозначил их на карте ниже.
Заказчик указал, что гарантия на нижний выравнивающий слой полотна и барьерные ограждения составляет пять лет, на брусчатку — четыре, на бетонные плиты и тротуары — три года. Рассматривать заявки компаний закончат 2 апреля, а уже пятого числа проведут электронный аукцион.
Ранее ЕТВ писал, о том, что в 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют 53 участка дорог. Мы делали большую карту с пояснениями. Ее вы можете посмотреть здесь.
Всего в Свердловской области планируют благоустроить 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на ремонт выделят два миллиарда рублей.