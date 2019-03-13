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Мэрия Екатеринбурга потратит 417 миллионов на разбитые дороги

10:00, 13 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Подрядчику придется отремонтировать девять участков.

Екатеринбургская администрация потратит 417 миллионов рублей на ремонт дорог в уральской столице. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Согласно документам подрядчику предстоит отремонтировать девять участков. ЕТВ обозначил их на карте ниже.

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Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.

Заказчик указал, что гарантия на нижний выравнивающий слой полотна и барьерные ограждения составляет пять лет, на брусчатку — четыре, на бетонные плиты и тротуары — три года. Рассматривать заявки компаний закончат 2 апреля, а уже пятого числа проведут электронный аукцион.

Ранее ЕТВ писал, о том, что в 2019 году в Екатеринбурге отремонтируют 53 участка дорог. Мы делали большую карту с пояснениями. Ее вы можете посмотреть здесь.

Всего в Свердловской области планируют благоустроить 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на ремонт выделят два миллиарда рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, ремонт дорог, Свердловская область , дороги, Екатеринбург
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