В Екатеринбурге ликвидировали скандальную «Золушку»

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о ликвидации МУП «Золушка». Его должны исполнить в течение шести месяцев, сообщили ЕТВ в пресс-службе суда. Ответственность за исполнение решения взял ДУМИ уральской столицы.

Иск о ликвидации скандального МУПа еще в январе подал свердловский Роспотребнадзор. Летом 2018 года прокуратура Екатеринбурга уличила «Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.

В ведении «Золушки» оставались шесть школ Екатеринбурга: № 140, № 65,№ 10, № 70, № 173, № 175. Их отдали компании «Кейтеринбург». А перед мартовскими праздниками мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации предприятия. Его собирались преобразовать в общество с ограниченной ответственностью.