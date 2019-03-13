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В Екатеринбурге ликвидировали скандальную «Золушку»

13:51, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
От предприятия, которое раньше кормило школы города, потребовал избавиться Роспотребнадзор.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о ликвидации МУП «Золушка». Его должны исполнить в течение шести месяцев, сообщили ЕТВ в пресс-службе суда. Ответственность за исполнение решения взял ДУМИ уральской столицы.

Иск о ликвидации скандального МУПа еще в январе подал свердловский Роспотребнадзор. Летом 2018 года прокуратура Екатеринбурга уличила «Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.

В ведении «Золушки» оставались шесть школ Екатеринбурга: № 140, № 65,№ 10, № 70, № 173, № 175. Их отдали компании «Кейтеринбург». А перед мартовскими праздниками мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации предприятия. Его собирались преобразовать в общество с ограниченной ответственностью.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Золушка, столовая, дети, школа, суд
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