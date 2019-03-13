Депутаты усомнились в нужности Общественной палаты Екатеринбурга

Председатель общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников отказался отчитываться перед депутатами гордумы. Он назвал палату независимой общественной организаций, которая не является структурой мэрии. По словам Разбойникова, депутаты раньше никогда не интересовались работой организации и не приглашали ее членов на свои заседания.

«Нас не только нужно приглашать, но и спрашивать мнение, потому что мы являемся экспертами во многих областях знаний. К сожалению, это не делается. Вы поговорили кулуарно и разошлись, а что думает общественная палата, вам безынтересно», — заявил разбойников.



Депутат Константин Киселев назвал такой ответ возмутительным и отметил, что общественная палата всегда была «декоративным органом при мэрии». По его словам, за прошлый год палата рассмотрела всего 37 обращений, упустив из вида все общественные волнения. Киселев предложил изменить регламент работы палаты, чтобы мэр или депутаты могли менять ее состав в течение созыва. Его поддержал глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев. Сам Владимир Разбойников такую идею посчитал противозаконной.