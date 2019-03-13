Архитекторы показали новую концепцию для Красноармейской

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В частности , для связности пешеходной части Красноармейской ( т.н. « квартала миллионеров») и остального отрезка придумали единый дизайн-код в красных цветах , для сообщения с Малышева — выход через арку в доме № 84 , единый велопешеходный маршрут на протяжении всей улицы — за счет ухода от прямолинейной структуры Красноармейской.





Также архитекторы предлагают перенести часть туристической « Красной линии» с улицы Белинского на Красноармейскую , так как на первой нет никаких точек притяжения для гостей Екатеринбурга.









В Центре развития дизайна по инициативе фондаГород может» две архитектурные студии представили свое видение будущего улицы Красноармейской. Бюро CNTR Architects представило концепцию для благоустройства улицы Красноармейской на участке от Малышева до Куйбышева. Сейчас эта улицапо мнению специалистовимеет несколько проблемкоторые и попытались решить в проекте.