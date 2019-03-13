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Архитекторы показали новую концепцию для Красноармейской

08:05, 13 Март 2019
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Фото: проектная документация
Специалисты предлагают перенести «Красную линию», сделать велосипедные дорожки и единое оформление.
В Центре развития дизайна по инициативе фонда «Город может» две архитектурные студии представили свое видение будущего улицы Красноармейской. Бюро CNTR Architects представило концепцию для благоустройства улицы Красноармейской на участке от Малышева до Куйбышева. Сейчас эта улица, по мнению специалистов, имеет несколько проблем, которые и попытались решить в проекте.

В частности, для связности пешеходной части Красноармейской (т.н. «квартала миллионеров») и остального отрезка придумали единый дизайн-код в красных цветах, для сообщения с Малышева — выход через арку в доме № 84, единый велопешеходный маршрут на протяжении всей улицы — за счет ухода от прямолинейной структуры Красноармейской.

Также архитекторы предлагают перенести часть туристической «Красной линии» с улицы Белинского на Красноармейскую, так как на первой нет никаких точек притяжения для гостей Екатеринбурга.


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Фото: проектная документация

Другая студия, Simple, представила проект, в котором довольно радикально обошлись с парковками на Красноармейской. Поскольку улицы не очень интенсивно используется как транзитная, архитекторы предложили избавиться от 30% парковок, а саму улицу сделать более дружелюбной для пешеходов.
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Фото: проектная документация Simple

Напомним, компания «Атомстройкомплекс», которая возводила «квартал миллионеров» и сделала Красноармейскую на этом участке пешеходной, поддерживает фонд «Город может» и активно обсуждает реконструкцию с жителями элитного района.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, архитектура, Екатеринбург
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