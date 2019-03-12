В Екатеринбурге строители закроют переулок Широкий до конца апреля





Рабочие ООО « ДК-Строй» будут прокладывать ливневку. Перекрытие коснется переулка Широкого от улицы Гастелло до Щербакова. Полтора месяца автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Гастелло , Дальневосточной , а также — по площади Жуковского и переулку Гончарному.

Строители закрыли движение по переулку Широкому до 30 апреля. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.