В Екатеринбурге строители закроют переулок Широкий до конца апреля
18:57, 12 Март 2019
Автомобилистам придется искать альтернативные пути объезда полтора месяца.
Строители закрыли движение по переулку Широкому до 30 апреля. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Рабочие ООО «ДК-Строй» будут прокладывать ливневку. Перекрытие коснется переулка Широкого от улицы Гастелло до Щербакова. Полтора месяца автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Гастелло, Дальневосточной, а также — по площади Жуковского и переулку Гончарному.
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