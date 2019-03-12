В Екатеринбурге планируют снести два дома в районе Южного автовокзала

Администрация Екатеринбурга планирует застроить участок Щорса — Чайковского — Циолковского — Степана Разина, который будет называться ЖК «Квартал Федерация». Как пишут в пояснительной записке на сайте мэрии, на этом месте планируют снести трехэтажный дом на Шаронова, 33. В перспективе строители могут избавиться от трехэтажного жилого дома на Щорса, 51Б. Хозяев квартир хотят расселить.

На месте сноса предлагают построить два жилых комплекса высотой от семи до 39 этажей. Там же сделают подземные паркинги на 500 и 98 мест и детский сад на 175 мест. Щорса и Степана Разина озеленят. Но чтобы скорректировать и утвердить концепцию, администрация просит екатеринбуржцев внести свои правки.