Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге планируют снести два дома в районе Южного автовокзала

11:36, 12 Март 2019
if.jpg
Пересечение Чайковского и Шаронова
Фото: Яндекс.Карты
На месте хотят построить два жилых комплекса с подземными паркингами.

Администрация Екатеринбурга планирует застроить участок Щорса — Чайковского — Циолковского — Степана Разина, который будет называться ЖК «Квартал Федерация». Как пишут в пояснительной записке на сайте мэрии, на этом месте планируют снести трехэтажный дом на Шаронова, 33. В перспективе строители могут избавиться от трехэтажного жилого дома на Щорса, 51Б. Хозяев квартир хотят расселить.

На месте сноса предлагают построить два жилых комплекса высотой от семи до 39 этажей. Там же сделают подземные паркинги на 500 и 98 мест и детский сад на 175 мест. Щорса и Степана Разина озеленят. Но чтобы скорректировать и утвердить концепцию, администрация просит екатеринбуржцев внести свои правки.

Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин. «Большой шлем» — престижный турнир по дзюдо.

В понедельник, 11 марта, на втором этаже горадминистрации открылась выставка концепций, которые рассмотрят на общественных обсуждениях. Экспозицию можно оценить воочию с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00. Предложить что-то свое и покритиковать существующие проекты можно до 26 марта на официальном портале Екатеринбурга, в письменной форме в департамент архитектуры и градостроительства или в журнале учета посетителей выставки. Не забывайте указывать ФИО, дату рождения и место жительства.

Екатеринбургские театралы отрепетируют Невскую битву с орками на Исети
В учебном театре ЕГТИ решили поставить спектакль по мотивам игры.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге планируют снести два дома в районе Южного автовокзала»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, снос, строительство, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Елена Шанович
17 апреля в 12:30
С Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
От Надежды Марковой
Реновация: вопрос в квадрате
Городские истории
Реновация: вопрос в квадрате
Разбираемся, кому на руку процесс обновления жилфонда в Екатеринбурге.