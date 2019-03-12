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В Академическом открыли движение по проспекту Академика Сахарова

08:15, 12 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Строительство закончили в 2018 году, но долго оформляли документы.

В Академическом микрорайоне наконец запустили движение по проспекту Академика Сахарова. Участок в 2,5 километра от Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена планировали открыть еще в 2018 году, но процесс затянулся из-за оформления документов.

Проезжая часть проспекта — это двухполосная магистраль с тремя полосами движения в каждую сторону. С обеих сторон есть тротуары и велодорожки, сообщиили в пресс-службе мэрии. На участке уже работает освещение. Проспект очистили от снега и подготовили к запуску общественного транспорта.

Академический микрорайон станет более доступным с транспортной точки зрения к 2020 году: для него построят развязку в районе пересечения Вильгельма де Геннина и Объездной, но и проложат прямой путь к ЕКАДу. Для этого продолжат Амундсена от перекрестка с улицей Академика Сахарова.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, мэрия, ремонт дорог, дорога, Академический микрорайон, Екатеринбург
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