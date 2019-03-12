Проезд в екатеринбургском метро подорожает на четыре рубля

Региональная энергетическая комиссия подготовила проект повышения стоимости проезда в екатеринбургском метро. Как и планировалось, жители будут платить за одну поездку 32 рубля. В документе указано, что цена может снизиться, если перевозчик решит, что это будет экономически целесообразно. Постановление вынесут на рассмотрение областного правительства.

Повысить стоимость проезда решили из-за устаревших составов. Срок эксплуатации большинства из них истекает в 2019 году. Вместо того чтобы покупать новые вагоны, решили отремонтировать старые. По оценкам мэрии, на это нужно 130 миллионов рублей. Пять рублей, на которые повысится проезд, станут инвестиционной надбавкой. Все они будут уходить на обновление автобусного парка. За год планируют отремонтировать 11 составов.