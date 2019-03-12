Министр спорта РФ считает, что Екатеринбург заслужил Универсиаду

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Екатеринбург получит право провести Универсиаду 2023 года. По его словам, город успешно организовал матчи ЧМ-2018, был кандидатом на ЭКСПО, поэтому вполне заслужил спортивное мероприятие такого уровня.

«Думаю, этот спортивный город заслуживает такой праздник, мы надеемся, что опыт проведения соревнований поможет нам получить право принять Универсиаду у себя. Знаю, что эта идея была высоко оценена FISU, но нужно еще оценить возможности Екатеринбурга», — цитирует министра ТАСС.



Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность Екатеринбурга принять Универсиаду-2023 уже в июне. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта Владимир Путин заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.