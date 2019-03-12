К нам едет ООН: В Екатеринбурге проведут всемирный форум городов

В Екатеринбурге организуют всемирный день городов , который проводится под эгидой ООН. В октябре в город съедутся мэры , министры , эксперты и журналисты со всего мира , которые подготовят выступления на тему « Лучше город — лучше жизнь». В предыдущие годы мероприятие проводили в Шанхае , Милане , Кито и Ливерпуле , сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.





« Очень важно , что местом проведения стал Екатеринбург , который все больше укрепляется в статусе глобального города», — написал глава региона в соцсетях.







« форума городов» в Екатеринбурге озвучили в в штаб квартире ООН-Хабибат в Найроби. Осенью губернатор Евгений Куйвашев Антонио Гутерришу. Во время переговоров он предложил сделать Екатеринбург площадкой для организации форумов организации. Решение об организациифорума городов» в Екатеринбурге озвучили в в штаб квартире ООН-Хабибат в Найроби. Осенью губернатор Евгений Куйвашев ездил в Нью-Йорк , где представил Свердловскую область генсеку ООН







