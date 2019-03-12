К нам едет ООН: В Екатеринбурге проведут всемирный форум городов
14:49, 12 Март 2019
Мэры со всего мира поговорят о городах в столице Урала.
В Екатеринбурге организуют всемирный день городов, который проводится под эгидой ООН. В октябре в город съедутся мэры, министры, эксперты и журналисты со всего мира, которые подготовят выступления на тему «Лучше город — лучше жизнь». В предыдущие годы мероприятие проводили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города», — написал глава региона в соцсетях.
Решение об организации «форума городов» в Екатеринбурге озвучили в в штаб квартире ООН-Хабибат в Найроби. Осенью губернатор Евгений Куйвашев ездил в Нью-Йорк, где представил Свердловскую область генсеку ООН Антонио Гутерришу. Во время переговоров он предложил сделать Екатеринбург площадкой для организации форумов организации.
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