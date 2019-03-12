Академический предложили полностью передать Ленинскому району
18:26, 12 Март 2019
Депутаты гордумы оспорили инициативу мэрии: народные избранники не видят в этом необходимости.
Микрорайон Академический может полностью войти в состав Ленинского района. Поправки, внесенные Администрацией Екатеринбурга, сегодня обсуждали депутаты гордумы. На сегодняшний день большая часть Академического является частью Ленинского района, лишь небольшой кусок располагается в Верх-Исетском.
Депутаты не согласились с позицией мэрии, поскольку не увидели целесообразности, пользы и удобства для горожан. Зато перечислили ряд трудностей. «Возьмем для примера места в дошкольные учреждения: есть очередь в Ленинском районе, есть очередь в Верх-Исетском районе, если поменять границы территорий, горожане окажутся прописанными в другой территории. В каком учреждении им дадут детсад? <…> Многое связано с административными районами: поликлиническое обслуживание, территория полицейских участков, военкоматы — многое будет меняться. — отметил депутат Николай Смирнягин. Его поддержали Владимир Крицкий, Дмитрий Сергин и другие думцы, рассказали ЕТВ в пресс-службе гордумы.
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Депутаты гордумы подчеркнули: отдавать Академический Ленинскому району — лишний шаг. Этот вопрос народные избранники договорились обсудить позднее, более детально. Ранее мэрия хотела сделать Академический отдельным районом Екатеринбурга.
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