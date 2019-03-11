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Спасать свердловские деревни от паводков будут 16 тысяч человек

16:26, 11 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Реки выйдут из берегов на среднем уровне. 

В Свердловской области начали подготовку к паводкам, пик которых придется на середину мая. Сильных подтоплений в регионе быть не должно — снег по всей территории выпал в пределах нормы. Сильнее всего замело Ирбит и Туринск, сообщили в департаменте информполитики региона. Сейчас региональное МЧС тестирует системы пропуска паводковых вод.

Помочь людям в подтопленных территориях готовы 16 тысяч спасателей МЧС, Росгвардии и полиции, в распоряжении которых будет 3,8 тысячи единиц техники и 214 лодок. Отдельно сформирована аэромобильная бригада из ста человек, которая будет выезжать в зоны паводков Следить, как реки выходят из берегов, будут с воздуха.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, МЧС, весна, паводки, Свердловская область
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