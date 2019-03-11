Снег, который слякоть: в Екатеринбург пришла весна

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Понедельник , 11 марта , начнется с -4 градусов , ветер будет дуть в юго-восточную сторону со скоростью 2,7 метра в секунду. К обеду потеплеет до +4 , вечером ожидается дождь и +2 градуса по Цельсию. Во вторник , 12 марта , ничего существенно не изменится , только плюсовая температура будет уже с утра. И небольшой снег — тоже.





В среду , 13 марта , синоптики обещают переменную облачность , днем +1…+3. И очень сильный ветер — до семи метров в секунду в западном направлении. Четверг будет чуть прохладнее. Весь день температура будет колебаться в районе -4…-1 градуса , будет идти снег. Зато ветер успокоится — до 1,2 метра в секунду.





Пятница , 15 марта , станет самым прохладным днем на этой неделе — к обеду температура воздуха поднимется только до -4 градусов. Зато , наконец-то , прояснится небо.

В Екатеринбурге потихоньку осваивается весна. Преимущественно плюсовая температура днемсолнцеранние восходы…и снег. Синоптики обещают всю неделю небольшой снег. Каждый день. Да — под ногами будет грязь.