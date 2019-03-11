Снег, который слякоть: в Екатеринбург пришла весна
08:19, 11 Март 2019
Всю неделю в городе будет тепло.
В Екатеринбурге потихоньку осваивается весна. Преимущественно плюсовая температура днем, солнце, ранние восходы…и снег. Синоптики обещают всю неделю небольшой снег. Каждый день. Да — под ногами будет грязь.
Понедельник, 11 марта, начнется с -4 градусов, ветер будет дуть в юго-восточную сторону со скоростью 2,7 метра в секунду. К обеду потеплеет до +4, вечером ожидается дождь и +2 градуса по Цельсию. Во вторник, 12 марта, ничего существенно не изменится, только плюсовая температура будет уже с утра. И небольшой снег — тоже.
В среду, 13 марта, синоптики обещают переменную облачность, днем +1…+3. И очень сильный ветер — до семи метров в секунду в западном направлении. Четверг будет чуть прохладнее. Весь день температура будет колебаться в районе -4…-1 градуса, будет идти снег. Зато ветер успокоится — до 1,2 метра в секунду.
Пятница, 15 марта, станет самым прохладным днем на этой неделе — к обеду температура воздуха поднимется только до -4 градусов. Зато, наконец-то, прояснится небо.
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Елена Шанович