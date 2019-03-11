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На месте будущего Храма-на-драме в Екатеринбурге проведут молебен

11:38, 11 Март 2019
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Фото: проектная документация
Чин Торжества Православия впервые отслужат под открытым небом. 

На площадке будущего храма святой Екатерины у театра Драмы проведут молебен об укреплении мира и согласия. Верующие соберутся в первое воскресенье Великого поста, 17 марта, в 15:00. Во время молебна митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия. В молитвах верующие попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.

«Пусть храм в честь Небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории», - призвал глава митрополии.

Общегородской молебен проведут под открытым небом впервые. В екатеринбургской епархии сообщили, что ожидается слишком большое количество молящихся, которых не вместит ни один городской храм.

Строительство храма Святой Екатерины должны начать летом 2019 года. Планируется, что он будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. На вершине храма обустроят смотровую площадку с видом на пруд.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, Свердловская область , Екатеринбург
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