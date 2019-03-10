Частные подрядчики бойкотируют уборку Екатеринбурга от снега
14:35, 10 Март 2019
Александр Высокинский выяснит, кто под нелепыми предлогами отказывается чистить улицы.
Мэрия нашла виновных в плохой уборке Екатеринбурга этой зимой. На сегодняшнем выезде мэра Александра Высокинского выяснилось, что 14 частных подрядчиков, которые должны чистить улицы города, отказываются вывозить снег. Причина в том, что они считают осадки одним из видов ТКО, а значит их должна вывозить «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне».
«14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега. Они завалили администрацию обращениями, что снег это тко и они не собираются его убирать. Это скрытый бунт против уборки снега. Мы знаем, что снег — это атмосферные осадки и дали им ответ. Глава выяснит, кто не хочет под нелепыми предлогами выполнять работу», — заявила журналистам советница мэра Екатерина Куземка.
Александр Высокинский отправился в рейд после того, как поручил главам районов Екатеринбурга привести улицы в порядок. Мэр грозился увольнять прямо на месте тех, кто ослушался.
Хоть и не в таких масштабах, но ситуация с плохой уборкой Екатеринбурга от снега повторяется каждый год. ЕТВ подробно писал, почему так происходит и что нужно делать, чтобы улицы города были более комфортными во время и после снегопадов.
Та женщина
БДСМ-Госпожа — о Теме, запретах, фетишах и стоп-слове.
Новое и интересное
Грейдер на час
Городские истории
Почему сотен машин мало для уборки Екатеринбурга от снега.
Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 07.03.2019
Если к власти придут дети, они перестроят все парки Екатеринбурга
Участники II Молодежного Форума «АртПоколение Екатеринбург-300» презентовали свои идеи креативной трансформации общественных пространств города.