Частные подрядчики бойкотируют уборку Екатеринбурга от снега

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« 14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега. Они завалили администрацию обращениями , что снег это тко и они не собираются его убирать. Это скрытый бунт против уборки снега. Мы знаем , что снег — это атмосферные осадки и дали им ответ. Глава выяснит , кто не хочет под нелепыми предлогами выполнять работу», — заявила журналистам советница мэра Екатерина Куземка.







Александр Высокинский отправился в рейд после того , как поручил главам районов Екатеринбурга привести улицы в порядок. Мэр грозился увольнять прямо на месте тех , кто ослушался.





, но ситуация с плохой уборкой Екатеринбурга от снега повторяется каждый год. ЕТВ подробно , чтобы улицы города были более комфортными во время и после снегопадов. Хоть и не в таких масштабахно ситуация с плохой уборкой Екатеринбурга от снега повторяется каждый год. ЕТВ подробно писал , почему так происходит и что нужно делатьчтобы улицы города были более комфортными во время и после снегопадов.

Мэрия нашла виновных в плохой уборке Екатеринбурга этой зимой. На сегодняшнем выезде мэра Александра Высокинского выяснилосьчто 14 частных подрядчиковкоторые должны чистить улицы городаотказываются вывозить снег. Причина в томчто они считают осадки одним из видов ТКОа значит их должна вывозитьСпецавтобаза»региональный оператор по Восточной зоне».