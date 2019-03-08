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Мэрия Екатеринбурга запустила приватизацию скандальной «Золушки»

10:49, 08 Март 2019
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Фото: pixabay
Для начала предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о приватизации МУП «Золушка». Согласно документу, предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью «Школьно-базовая столовая Золушка“».

Уставной капитал компании составит семь миллионов рублей, 100% «Золушки» остается за собственностью мэрии Екатеринбурга. Исполняющим обязанности директора предприятия назначен Сергей Горбунов.


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Такое решение не стало неожиданностью. Раннее мэрия предупреждала, что в течение 2019 года МУП «Золушка» реорганизуют общество с ограниченной ответственностью. А в 2020-м и вовсе приватизируют.

Напомним, летом прокуратура Екатеринбурга уличила«Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , МУП "Золушка", МУП
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