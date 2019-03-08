Мэрия Екатеринбурга запустила приватизацию скандальной «Золушки»

Такое решение не стало неожиданностью. Раннее мэрия предупреждала, что в течение 2019 года МУП «Золушка» реорганизуют общество с ограниченной ответственностью. А в 2020-м и вовсе приватизируют.

Напомним, летом прокуратура Екатеринбурга уличила«Золушку» в завышении цен на семь миллионов рублей. Кроме того, проверка показала, что МУП заказывало фальсифицированные продукты. Позднее администрация города проверила скандальное предприятие и не нашла нарушений в его работе. В конце августа 2018 года выяснилось, что «Золушка» продолжит кормить детей в школах, а в декабре заместителя директора Елену Третьякову уволили накануне налоговой и депутатской проверки.