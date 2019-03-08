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Екатеринбуржцы выстроились в очереди за тюльпанами по рублю

17:00, 08 Март 2019
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Фото: pixabay.com
Пользователи соцсетей рассорились из-за поведения горожан.
Жители Екатеринбурга сегодня с 8 утра встали в очереди у магазина «Галамарт» на улице 40 лет Октября из-за тюльпанов. Горожане пошли на такой шаг, поскольку торговая точка устроила акцию — один рубль за один тюльпан. Об этом сообщают очевидцы.

Пользователи соцсетей активно оценивают поведение екатеринбужцев. «Куда полиция смотрит? Сейчас эти фото разлетятся по всему свету и опозорят наше государство, доведшее, якобы, народ до полной нищеты», — негодует Юрий. Некоторые комментаторы не понимают, как можно столько времени стоят ради нескольких цветков. «Сверхдержавненько», — пошутил Максим.

Другие пользователи считают, что иронизировать над этими людьми нельзя. «У людей, может, нет средств, возможно, кто-то экономит. Много бывает моментов, а вы тут льете грязь про Россию», — заметил Данила. «А почему 23 февраля мужчинам по рублю 3 носка не продавали?», — задался вопросом другой комментатор.
Та женщина
БДСМ-Госпожа — о Теме, запретах, фетишах и стоп-слове.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, тюльпаны, Свердловская область , Екатеринбург
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