Екатеринбуржцы выстроились в очереди за тюльпанами по рублю

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Пользователи соцсетей активно оценивают поведение екатеринбужцев. « Куда полиция смотрит? Сейчас эти фото разлетятся по всему свету и опозорят наше государство , доведшее , якобы , народ до полной нищеты», — негодует Юрий. Некоторые комментаторы не понимают , как можно столько времени стоят ради нескольких цветков. « Сверхдержавненько», — пошутил Максим.





Другие пользователи считают , что иронизировать над этими людьми нельзя. « У людей , может , нет средств , возможно , кто-то экономит. Много бывает моментов , а вы тут льете грязь про Россию», — заметил Данила. « А почему 23 февраля мужчинам по рублю 3 носка не продавали?», — задался вопросом другой комментатор.

Жители Екатеринбурга сегодня с 8 утра встали в очереди у магазинаГаламарт» на улице 40 лет Октября из-за тюльпанов. Горожане пошли на такой шагпоскольку торговая точка устроила акцию — один рубль за один тюльпан. Об этом сообщают очевидцы.