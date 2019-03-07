«Волшебный пендель»: свердловские депутаты пересчитали пенсии
12:53, 07 Март 2019
Заксобрание поддержало инициативу президента Путина.
Депутаты свердловского Заксобрания единогласно одобрили инициативу Владимира Путина об изменении порядка индексации пенсий. До внеочередного заседания, которое назначили накануне праздников, добрались 37 человек. Изменения подразумевают, что пенсию жителей региона сначала будут доводить до прожиточного минимума, а после этого проводить индексацию. Это позволит сохранить социальные доплаты.
Депутат Вячеслав Вегнер сообщил, что пенсии пересчитают 101 тысячи жителей региона. Они должны получить дополнительно по 450 рублей. Рассмотрение поправок он назвал «волшебным пенделем президента».
«Очень отрадно, что наша власть решила поднять размер пенсий с уровня беспросветной нищеты до уровня обычной нищеты», — заключил коммунист Ладыгин.
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