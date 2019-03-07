«Волшебный пендель»: свердловские депутаты пересчитали пенсии

Депутаты свердловского Заксобрания единогласно одобрили инициативу Владимира Путина об изменении порядка индексации пенсий. До внеочередного заседания , которое назначили накануне праздников , добрались 37 человек. Изменения подразумевают , что пенсию жителей региона сначала будут доводить до прожиточного минимума , а после этого проводить индексацию. Это позволит сохранить социальные доплаты.





Депутат Вячеслав Вегнер сообщил , что пенсии пересчитают 101 тысячи жителей региона. Они должны получить дополнительно по 450 рублей. Рассмотрение поправок он назвал « волшебным пенделем президента».





«Очень отрадно , что наша власть решила поднять размер пенсий с уровня беспросветной нищеты до уровня обычной нищеты», — заключил коммунист Ладыгин.





