Вице-губернатору Орлову доверили борьбу за Универсиаду в Екатеринбурге

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству подготовить идеальную заявочную книгу Универсиады-2023 в Екатеринбурге. «Оправдывая доверие президента, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, — заявил на заседании глава региона. Курировать подготовку будет вице-губернатор Алексей Орлов. В команде нашлось место и для мэра Александра Высокинского. Проект Универсиады должны согласовать с 300-летием Екатеринбурга: прописать транспортные маршруты, культурную программу и стройку.

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность Екатеринбурга принять Универсиаду-2023 уже в июне. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта Владимир Путин заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.