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Вице-губернатору Орлову доверили борьбу за Универсиаду в Екатеринбурге

11:18, 07 Март 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Губернатор Куйвашев хочет, чтобы заявка была выдающейся. 

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству подготовить идеальную заявочную книгу Универсиады-2023 в Екатеринбурге. «Оправдывая доверие президента, мы должны сделать все необходимое для того, чтобы Универсиада в Екатеринбурге стала выдающимся событием, — заявил на заседании глава региона. Курировать подготовку будет вице-губернатор Алексей Орлов. В команде нашлось место и для мэра Александра Высокинского. Проект Универсиады должны согласовать с 300-летием Екатеринбурга: прописать транспортные маршруты, культурную программу и стройку.

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность Екатеринбурга принять Универсиаду-2023 уже в июне. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта Владимир Путин заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Универсиада, спорт, губернатор, Евгений Куйвашев, Алексей Орлов
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