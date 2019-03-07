Участок ЕКАД отремонтируют за 160 миллионов рублей
12:07, 07 Март 2019
В сторону Березовского в августе ожидаются пробки.
Из бюджета Свердловской области выделят 160 миллионов рублей на ремонт ЕКАД на участке от десятого до двадцатого километра. Рабочие должны полностью заменить асфальтобетонное покрытие и нанести разметку. Отрезок проходит и через Екатеринбург и Березовский, поэтому ремонт будет сопряжен с пробками. Отремонтировать дорогу должны до 20 августа, — говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.
Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
Всего в Свердловской области планируют благоустроить 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на ремонт выделят два миллиарда рублей.
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