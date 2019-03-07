Мэрия Екатеринбурга отправит добрых собак обратно на улицу

Мэрия Екатеринбурга утверждает, что ситуация с отловом бездомных животных находится под контролем. С собаками на улицах планируют работать по новой методике: отлов, лечение и возврат животных «не проявляющих немотивированной агрессивности» в прежние места обитания или заселение их в пункты временного содержание. Такие правила, утвержденные в областном законе, вступают в силу 13 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Контракт на отлов бездомных животных так и не был подписан со «Спецавтобазой» из-за претензий антимонопольной службы. Собак перестали отлавливать с февраля. Контракт на 30 миллионов рублей придется разыграть заново. Пока что для него готовят документацию.

Комитет по экологии готов помочь с агрессивными животными на улицах города по заявкам. Информацию о них можно сообщить по телефону +7 (343) 371-91-67 или написать на электронную почту ecology@ekadm.ru.