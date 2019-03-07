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Екатеринбуржцы встали в восьмибалльные пробки

18:26, 07 Март 2019
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Фото: pixabay
Сложнее всего на улицах Малышева и Куйбышева.

Вечером перед праздником екатеринбургские водители встали в пробки. Согласно сервису Яндекс.Пробки бордовым горят улицы Куйбышева, Малышева, Челюскинцев, Первомайская, Московская и проспект Ленина. На этих участках Екатеринбурга машины движутся со скоростью 3-5 километров в час. Кроме того, на Малышева, Куйбышева и Челюскинцев произошли аварии.

Чуть просторнее на Радищева, Большакова, Декабристов и на 8 Марта. Но и там скорость автомобилей не выше семи километров в час. Все едут с работы и за подарками, поэтому ситуация может ухудшиться. Смотрите ниже на карту и ищите пути объезда.

Екатеринбург озаборенный
Кто и зачем создает препятствия в городе и почему это никому не нужно — рассказывает ЕТВ.
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Фото: Яндекс.Пробки

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, пробки, автомобилисты, машины, водители
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