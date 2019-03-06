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В Екатеринбурге за счет города установят новые окна в 25 домах

09:23, 06 Март 2019
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Фото: pixabay
В уральской столице продолжаются шумозащитные мероприятия.

Жителям 25 домов в Екатеринбурге поставят новые окна. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации, ремонт будет за счет муниципалитета. Аттракцион неслыханной щедрости связан с тем, что мэрия продолжает шумозащитные мероприятия, которые предполагают замену окон на звукоизоляционные.

Повезет тем жителям уральской столицы, которые живут на реконструируемых улицах: участке Готвальда от Бебеля до Черепанова, на Донбасской от Машиностроителей до Бакинских комиссаров. Чтобы вы точно знали, заменят ли у вас окна, ЕТВ отметил дома на карте:

Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.

Заказчиком работ выступает МКУ «Городское благоустройство». Сейчас организация ищет подрядчика, который возьмется за ремонт. Но есть один нюанс: новые окна появятся лишь у тех жителей, вид из квартиры которых выходит на дорогу.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, дома, Администрация Екатеринбурга, Ремонт, окна, Екатеринбург
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