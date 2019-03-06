В Екатеринбурге за счет города установят новые окна в 25 домах

Жителям 25 домов в Екатеринбурге поставят новые окна. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации, ремонт будет за счет муниципалитета. Аттракцион неслыханной щедрости связан с тем, что мэрия продолжает шумозащитные мероприятия, которые предполагают замену окон на звукоизоляционные.

Повезет тем жителям уральской столицы, которые живут на реконструируемых улицах: участке Готвальда от Бебеля до Черепанова, на Донбасской от Машиностроителей до Бакинских комиссаров. Чтобы вы точно знали, заменят ли у вас окна, ЕТВ отметил дома на карте: